El doloroso descenso de Unión Española vivió un vuelco las últimas horas luego de que se conociera un resquicio legal que podría salvar a los hispanos y a Deportes Iquique de jugar en Primera B el 2026.

Todo esto radica en una norma de 2020 que fija el descenso por promedios y no por los resultados de un año, algo que no se sabía hasta hoy, por eso hay esperanza en el mundo rojo de que esto pueda seguir adelante.

BOLAVIP conversa con Marco Sotomayor, reconocido hincha de Unión Española quién de entrada asegura que “como periodista lo que diferencia un juego o un deporte, es que el deporte tiene normas y reglamentos, una competencia con bases, y con este sistema se norman las bases de las competiciones, por lo tanto, desde el punto de vista del Derecho y uno debe apegarse a eso”.

Agregando que “me parece que la ANFP tiene unas bases y esas hay que respetarlas, no hay una doble interpretación”.

Igualmente Sotomayor reconoce que “yo no tengo mucha claridad de esto, pero me he interiorizado en las últimas horas, pero si estas bases están vigentes, no hay mucho que decir, si están escritas, hay que cumplirlas, y si están vigentes, no se pueden desconocer”.

Marco Sotomayor analiza la posible salvación de Unión Española.

Marco Sotomayor como hincha de Unión Española

“Como hincha una salvación vía secretaría te genera un alivio artificial, no te alcanza para la felicidad, de ir a Plaza Italia, sólo serviría para maquillar un año de decisiones espantosas”, asegura.

Si nos mantenemos se puede tapar mucha autocrítica, se puede seguir pensando que con jugadores reservas de reservas nos vamos a salvar, creo que Jorge Segovia es inteligente, y hay que hacer inversiones en puestos importantes

Para cerrar, Marco Sotomayor lanza una frase para el bronce “sería un alivio muy fome”.