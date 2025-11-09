Colo Colo tuvo que luchar contra viento y marea para vencer 3-1 a Unión Española por la Liga de Primera 2025. Con un hombre menos en el segundo tiempo, la escuadra alba rescató un triunfo en calidad de visita.

Sin embargo, eso no salvó al elenco de Macul de recibir críticas tras el compromiso. Específicamente, Fernando Ortiz fue blanco de duros cuestionamientos.

Uno de ellos, lo lanzó Marco Sotomayor. En conversación con BOLAVIP Chile, el periodista destrozó al entrenador argentino: se descargó con furia por su pobre rendimiento en la institución.

“El peor Colo Colo de los últimos cinco años, es una lágrima. Con jugadores de bajísimo nivel y un técnico que vino acá a cerrar el año para no estar cesante después de haber fracasado con el Santos Laguna”, comenzó señalando.

En dicha línea sobre el análisis del duelo, el comunicador cerró indicando: “Frente a un equipo así y con diez jugadores durante gran parte del segundo tiempo, Unión Española demostró por qué está donde está“.

Marco Sotomayor cuestionó lo hecho por Fernando Ortiz desde su arribo a Colo Colo.

El complejo panorama para Fernando Ortiz en Colo Colo

A tres fechas del cierre de la competencia local, en el Estadio Monumental hay incertidumbre: el plantel masculino no está alcanzando boletos para certámenes internacionales.

Por el momento, acumula 41 unidades en el octavo lugar y está fuera de zona de clasificación a Copa Sudamericana. Está a dos puntos de Audax Italiano, el último club que está consiguiendo dichos pasajes.

En síntesis…