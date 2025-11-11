Los dichos de Esteban Pavez siguen generando repercusiones en el fútbol chileno. Hace unos días, el mediocampista de Colo Colo desató una fuerte polémica al asegurar que Universidad Católica “es la institución más grande de Chile”.

Uno que se sumó a la polémica y analizó las palabras del capitán del Cacique fue el ex campeón con Universidad Católica, Miguel Ángel Neira, quien en conversación con Bolavip Chile, desmenuzó a fondo la reflexión de Pavez.

En esa línea, el bicampeón con la UC en 1984 y 1987 explicó que “una cosa es ser la mejor institución en cuanto a tener más ramas deportivas, a tener un equipo competitivo en primera división, y otra es tener el arraigo popular de la mayoría de la gente de Chile, que es Colo Colo”.

“Yo creo que cada uno, en sus grandes dimensiones, tiene lo suyo para ser considerado el mejor. Ahora, si hablamos de la U, por lejos, la hinchada de la U es la mejor. No tiene comparación en Chile. La hinchada de la U hay que compararla con las hinchadas de otros países, no con las de acá, de Chile, porque es otra cosa”, lanzó el otrora goleador.

Luego, Neira tuvo palabras para el impacto de albos y cruzados: “Colo Colo es más grande porque es el que más ha ganado. Y la Católica, por lo que es la infraestructura del club deportivo -no de Cruzados, del club deportivo- se destaca más en otras ramas del deporte. Pero en general, yo creo que Colo Colo”, reconoció.

“Hay que ver la realidad: donde vayas, o eres del Colo Colo o eres de la U. Entonces, el más grande tiene que ser el que tiene más hinchada, el que ha ganado más en el fútbol, a eso me refiero”, concluyó.

