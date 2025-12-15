En Colo Colo pronto podría haber novedades respecto al mercado de fichajes, donde hasta el momento hay varios nombres que han sido acercados para reforzar el equipo que dirige Fernando Ortiz.

Aunque la ventana de pases del cuadro popular será más bien austera, incluso se habla que el presupuesto es de 1 millón de dólares, muy por debajo de los cuatro millones de la divisa estadounidense que gastaron a inicios de año.

Por lo mismo, el Cacique se reforzaría principalmente con figuras del medio local e incluso accediendo a préstamos, considerando que no competirá en el plano internacional en la temporada 2026.

El técnico argentino pidió reforzar la defensa, los laterales, también solicitó un extremo y un centrodelantero, pensando en que el uruguayo Salomón Rodríguez no será tenido en cuenta y se busca poder cederlo.

Y para potenciar el ataque de Colo Colo, ha sido ofrecido un goleador chileno. Se trata de Steffan Pino, quien viene de descender con Deportes Iquique y le están buscando una salida para que se mantenga en Primera División.

Steffan Pino estaría en el radar de Colo Colo. (Foto: Johan Berna/Photosport)

El espigado delantero de 31 años ya había estado en la órbita de Macul en mercados anteriores, pero ahora su currículum lo habrían acercado al Estadio Monumental. Quien mide casi 2 metros, disputó 34 partidos esta temporada y anotó siete goles, más cuatro asistencias.

Esta opción tendrá que ser evaluada en el directorio de Blanco y Negro, quienes tendrán una reunión extraordinaria el próximo viernes.

