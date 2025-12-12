El Consejo de Presidentes de la ANFP aprobó este jueves las bases del campeonato de Primera División 2026, certamen que arrancará el último fin de semana de enero.

Junto con ello, se dio luz verde a la creación de la Copa de la Liga, un nuevo torneo que se sumará al calendario y que será disputado exclusivamente por clubes de la división de honor.

La incorporación de esta tercera competencia también implicará modificaciones en la clasificación a los torneos internacionales de 2027.

El campeón de Copa Chile tendrá medio cupo para Copa Libertadores (Photosport).

Los nuevos clasificados para las copas en 2027

Según lo ratificado, los cupos Chile 1 y Chile 2 para la fase de grupos de la Copa Libertadores se mantendrán sin cambios: corresponderán al campeón y subcampeón del campeonato de Primera División.

La novedad aparece en los cupos restantes: Chile 3 será para el campeón de la Copa de la Liga, mientras que el Chile 4 se definirá en un partido único entre el campeón de Copa Chile y el tercer lugar de la Liga de Primera.

El equipo que pierda ese duelo irá a la Copa Sudamericana, donde también participarán los clubes que finalicen en el cuarto, quinto y sexto puesto del torneo nacional.

Datos clave…