Este lunes desde Universidad Católica saludaron al nuevo Presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, quien ayer (domingo) se impuso por amplia mayoría en la segunda vuelta ante Jeannette Jara.

El ex candidato del Partido Republicano se ha declarado hincha de los Cruzados anteriormente, por lo que desde la precordillera le enviaron un mensaje a través de una publicación en X (ex Twitter).

En este, desde la UC felicitaron a Kast por el triunfo electoral y además sacaron pecho de seguir teniendo a un Presidente que sea seguidor de La Franja, tal como ocurre actualmente con Gabriel Boric.

“Felicitamos al Presidente electo José Antonio Kast, declarado hincha de Universidad Católica y le deseamos éxito en su gestión. Seguiremos siendo el equipo del Presidente de la República por cuatro años más”, publicaron desde el Claro Arena.

Captura de la publicación de Cruzados en X.

Cabe recordar que con este triunfo del otrora diputado, los tres últimos presidentes del país han sido abiertamente hinchas de Universidad Católica, desde el segundo gobierno de Sebastián Piñera, pasando por Boric y ahora con Kast.

Consignar que el nuevo mandatario asumirá en el cargo el próximo 11 de marzo del 2026, con un periodo de cuatro años que lo tendrá a la cabeza del poder ejecutivo hasta 2030.

En síntesis