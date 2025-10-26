El histórico Humberto Suazo sorprendió al confirmar que, pese a haber anunciado su retiro del fútbol profesional, continuará vinculado a la actividad. Tras una emotiva despedida el pasado viernes en el empate de San Luis ante Copiapó en el Lucio Fariña, ‘Chupete’ le puso punto final a su exitosa carrera.

Sin embargo, el goleador no colgará completamente los botines que lo hizo leyenda, ya que se integrará al cuerpo técnico de San Luis de Quillota, equipo donde cerró su exitosa carrera como jugador.

Humberto Suazo dijo adiós al fúrbol profesional el pasado viernes (Photosport).

El nuevo rol de Humberto Suazo tras el retiro

La noticia fue confirmada por el entrenador del cuadro canario, Fernando Guajardo, quien destacó la nueva etapa de Suazo dentro del club: “Humberto nos deja, pero se va a quedar apoyando dentro del cuerpo técnico. Lo vamos a perder en la cancha, pero lo ganaremos en el cuerpo técnico”.

“Lo veo muy feliz, compenetrado, estudioso como DT, porque ya lo es. Nos ha aportado mucho y lo seguirá haciendo”, señaló el estratega, quien no confirmó cuál será la labor del histórico ex delantero.

De esta manera, Suazo inicia un nuevo capítulo en su trayectoria, ahora desde el banquillo, aportando toda su experiencia y liderazgo al proyecto de San Luis. En esa línea, el mismo ex futbolista había confirmado en entrevista con la revista del Sifup su nuevo proyecto.

“Hemos trabajado un mes. Ha sido una grata experiencia muy linda. El equipo me recibió bien y agradezco la confianza que me dieron. El profe me dio la libertad de expresarme”, afirmó.