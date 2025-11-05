San Luis de Quillota no solo sufrió con el retiro definitivo de Humberto ‘Chupete’ Suazo estas semanas, sino que además, debió lidiar con quedar a un solo paso de meterse dentro de la Liguilla del Ascenso en Primera B.

El cuadro de la quinta región se inclinó en la última fecha por 3 a 0 ante el descendido Santiago Morning, resultado que los marginó de la lucha por el ascenso. De haber sumado de a tres, hubieran logrado su cometido y, de paso, dejado a Santiago Wanderers fuera de la posibilidad de volver a subir de categoría.

Humberto Suazo se retiró en San Luis hace un par de fechas. Tras no llegar a la Liguilla del Ascenso, el ‘Canario’ dejó en el plantel a solo cuatro jugadores. (Foto: Photosport)

Con las cartas ya echadas, en la dirigencia del ‘Canario’ ya piensan en 2026 y comenzaron con la reestructuración del plantel. La medida fue más que radical, ya que la poda fue realmente extrema y solo cuatro jugadores seguirán vinculados a la institución el próximo año.

La podadora canaria: San Luis de Quillota despide a casi todo su plantel y su cuerpo técnico

Según reveló el portal partidario Soy Canario, solo cuatro jugadores permanecerán bajo contrato con la institución quillotana. Ellos son los delanteros Sebastián Parada y Martín Carreño; el volante Martín Larraín y el defensa Lucciano Moreno.

A ellos se sumarían (según evaluación de la dirigencia y del próximo cuerpo técnico) los jugadores que volverían de sus préstamos: Yerald Pinilla (San Antonio Unido), Carlos Hormazábal (Trasandino), Miguel Espinoza (San Joaquín), Mateo Guerra (Deportes Limache) y Miguel Figueroa (Quintero Unido).

El entrenador Fernando Guajardo y todo su cuerpo técnico no seguirán en el club al igual que la mayor parte de la plantilla, muestra que en el Grupo CVU (propietarios del ‘Canario’) quieren rearmar todo para volver a competir en la B y luchar el año entrante por volver a la división de honor.

DATOS CLAVE

San Luis de Quillota se inclinó 3 a 0 ante Santiago Morning y quedó fuera de la Liguilla del Ascenso.

Solo cuatro jugadores permanecerán en el plantel de San Luis para la temporada 2026.

Fernando Guajardo y todo su cuerpo técnico no seguirán en el club de la quinta región.