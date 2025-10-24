El Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota fue el escenario de una noche cargada de emoción y nostalgia, con el partido de despedida de Humberto “Chupete” Suazo.

Rodeado de amigos y su familia, el “Hombre venido del Planeta Gol” colgó los botines definitivamente.

Uno de los que llegó a dicha despedida fue Matías Fernández, amigo y excompañero inseparable del sempiterno goleador en Colo Colo, la Selección Chilena y Deportes La Serena.

Matías Fernández y el recordado gol de Humberto Suazo a Brasil

En la antesalda del encuentro ante Deportes Copiapó, y consultado por Bolavip Chile, “Matigol” fue puesto en aprietos al tener que elegir el mejor gol de la prolífica carrera del “Chupete”.

Con más de 300 goles para elegir entre el Cacique, Monterrey, Zaragoza, La Roja y otros clubes, la respuesta de Fernández sorprendió a propios y extraños. ¿La razón? No eligió un gol de título, ni uno en México, ni siquiera uno que haya valido tres puntos. Su elección fue una joya técnica que quedó grabada en la memoria colectiva.

Humberto Suazo convirtió 21 goles con la camiseta de La Roja | FOTO: ANDRES PINA/PHOTOSPORT

“Tiene un montón, tiene un montón de goles muy lindos. El gol que más recuerdo y uno de los más lindos que tiene es el que le hizo a Brasil con un sombrerito, fue un golazo”, sentenció.

El golazo de Humberto Suazo a Brasil: