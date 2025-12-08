El mercado de fichajes está más que activo en Primera B. Tras la finalización de la temporada 2025, los clubes del ascenso intentarán conseguir a los mejores refuerzos para sus próximos desafíos.

Uno de dichos equipos es San Luis de Quillota. Luego de no poder subir de categoría en esta campaña, el conjunto de la Región de Valparaíso irá por dicho sueño con nuevos rostros en su plantel.

Y según detalló Soy Canario, intentará hacerlo con dos viejos conocidos de su nuevo entrenador, Humberto Suazo. ¿Quiénes son? Gael Acosta y Luis Madrigal están en negociaciones: ambos son delanteros mexicanos.

Lo particular de dicha información es que dichos nombres compartieron con el histórico goleador en Monterrey. A pesar de la diferencia de edad (44 años contra 33 y 32, respectivamente), alcanzaron a coincidir en el plantel rayado.

Seguramente, el estratega chileno los tiene más que visto, aunque no vivieron la misma suerte en la última temporada. ¿Cómo les fue a los posibles refuerzos de Chupete Suazo?

Gael Acosta y Luis Madrigal: los posibles refuerzos de Humberto Suazo en el mercado de fichajes.

Los refuerzos que quiere Humberto Suazo en el mercado de fichajes

Durante la reciente campaña, Gael Acosta se desempeñó en el Venados de Yucatán en la Liga de Expansión MX. El extremo por izquierdo disputó 10 compromisos, en los que no convirtió goles ni entregó asistencias.

Por su parte, Luis Madrigal no registró acción en el último semestre. Tras concluir su estadía en el Panachaiki de Grecia (julio de 2025), el delantero centro quedó en condición de futbolista libre.

