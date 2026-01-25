Una indignante situación se vivió en la localidad de Lirquén en la comuna de Penco, debido a un violento enfrentamiento entre barristas de Colo Colo y Universidad de Chile mientras se realizaban labores de apoyo a las familias damnificadas por los recientes incendios forestales de la región del Biobío

Los hechos ocurrieron específicamente en la avenida Pedro Aguirre Cerda en momentos en que un grupo de hinchas del equipo albo se dedicaba a repartir suministros básicos y ayuda entre los vecinos que perdieron sus pertenencias producto de la emergencia que afecta a la zona

El conflicto se desató de manera repentina cuando una caravana de seguidores azules transitó por la vía contraria lo que inició una serie de insultos cruzados entre ambas facciones que rápidamente derivaron en una pelea con golpes y agresiones físicas en plena vía pública ante la mirada de los residentes.

La situación alcanzó un nivel de indignación máximo entre la comunidad local ya que los involucrados utilizaron las propias botellas de agua destinadas a la emergencia como proyectiles y objetos contundentes lo que obligó a detener la entrega de los insumos y a suspender el tránsito por varios minutos.