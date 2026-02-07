Colo Colo ha vivido una semana bastante complicada después de lo que fue la dura derrota en su debut del torneo nacional ante Deportes Limache por 3-1, resultado que golpeó muy fuerte al equipo que comanda Fernando Ortiz, quien ya comienza a perder crédito como DT del ‘Popular’.

Después de lo que ha sido esta bullada semana en Colo Colo, el periodista Gonzalo Fouillioux tomó la palabra en el programa ‘Balong Radio’ para dejar un importante mensaje al hincha del ‘Cacique’, al que llama tener más optimismo en lo que es este inicio de temporada, debido a que ha visto mucho fatalismo en los fanáticos.

“Yo creo que tienen que tratar de cambiar el chip en Colo Colo, una cosa es el realismo, que me parece bien, asumir que hay problemas y otro, es el pesimismo, hay demasiado clima pesimista, entendible yo creo, pero igual vamos en la fecha uno y entrar recién a la dos”, parte señalando Fouillioux.

Agregando a esto, el comunicador deja en claro que la derrota de la primera fecha sin duda fue dura, pero esta no es determinante en nada pensando en este año, en la que muchos piensan que Colo Colo podría perder la categoría o tener una temporada para el olvido sin títulos o competencias internacionales.

Fouillioux pide más positivismo en Colo Colo | Foto: Photosport

“Colo Colo tiene las herramientas para ser un equipo competitivo por el título, no puede estar en al fecha uno pensando que peleará el descenso o la Sudamericana, hay que hacer un diagnóstico sincero y honesto, ver todos los problemas que hay, pero tiene que también pensar con optimismo que puede ser un buen año”, declara.

Terminando, Fouillioux le señala a los hinchas de Colo Colo que si bien hoy en día no posee del mejor equipo del fútbol chileno, tiene buenos intérpretes dentro de la plantilla, con los que perfectamente puede prenderse en la lucha por el título en el 2026.

“Tiene buenos jugadores, no es el plantel más rico del fútbol chileno, ni de los mejores planteles en la historia de Colo Colo, pero cuando hay funcionamiento, hay equipos que el todo es mucho más importante que la suma de las partes. Hay poca confianza en Ortiz y por eso viene este clima pesimista”, cerró.

