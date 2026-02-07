Universidad de Chile se prepara con todo para lo que será su segundo partido dentro del torneo nacional, en el que los ‘Azules’ viajarán al sur de nuestro país para enfrentar a Huachipato, en donde los dirigidos por Francisco Meneghini van en búsqueda de su primer triunfo.

Previo a este duelo, el ídolo azul Johnny Herrera se dio su espacio en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para dejar un importante mensaje a un jugador de la U, Marcelo Morales, con quien mostró su descontento tras no estar listo en lo físico para ser titular en el equipo, tras la ausencia de Felipe Salomoni.

“Diosito da las oportunidades y hay que estar preparado, él no está preparado ahora, él sabía que venía a la U hace mucho rato y si sabes que venías a la U, te sacas la cresta compadre antes de llegar, siempre hay que estar preparado, es una critica constructiva”, comenzó indicando Herrera.

Proyectando lo que será este 2026, el ex guardameta avizora lo que será el puesto para Marcelo Morales en el equipo de ‘Paqui’ Meneghini, en donde siente que la línea de tres le viene bien para ser el carrilero, pero que no lo ve como un lateral en una línea de cuatro, ya que no es bueno en los duelos.

Herrera y su cuestionamiento a Morales en la U | Foto: Photosport

“Para mí Morales tiene que jugar con tres (en defensa) sí o sí, porque con cuatro es mucho riesgo y yo estoy de acuerdo en que no defiende bien, en el mano a mano no es muy bueno, en línea de tres es perfecto”, declara.

Finalmente, Herrera recuerda lo que fue el anterior paso de Marcelo Morales en la Universidad de Chile, en el que si bien era destacado por ir bien al ataque, dejaba muchas regalías en zona defensiva, lo que sin duda era un gran dolor de cabeza para la zaga azul.

“Fue muy criticado, yo me acuerdo que nosotros hicimos muchas críticas y para muchos técnicos decían que no sabía bien cuándo cerrar o sobrar, le costó harto en un principio”, cerró.

