Este viernes Audax Italiano goleó por 3-0 a Universidad de Concepción en el inicio de la segunda fecha de la Liga de Primera 2026, donde los itálicos quedaron como líderes del torneo de forma momentánea.

Pero antes del inicio del duelo, se presenció una emotiva postal en el sector de la tribuna oficial del Estadio Bicentenario de La Florida, donde se pudo apreciar un cartel con un mensaje para uno de los jugadores del elenco local.

Este iba dirigido al defensa Daniel Piña, quien estuvo acompañado por sus abuelos, que orgullosos escribieron en un cartel: “Daniel Piña, te amamos tus tatas”.

Esto fue capturado por uno de los fotógrafos que se encontraba en el recinto deportivo, imagen que comenzó a viralizarse.

La fotografía de los abuelos del futbolista Daniel Piña. (Foto: Diego Martin/Photosport)

El futbolista protagonista de este momento tiene 24 años, es oriundo de Maipú y esta es su tercera temporada en el fútbol profesional. Es formado en la cantera audina y tuvo un paso a préstamo por Trasandino en 2023.

En la parte final de la campaña del año pasado se ganó la titularidad. En total disputó 24 partidos e incluso anotó un gol por Copa Chile.

