Colo Colo tiene hoy día, probablemente, la última chance de ilusionarse en serio con clasificar a la edición 2026 de la Copa CONMEBOL Sudamericana, donde tendrá que enfrentar en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán a Ñublense por la Fecha 26 de la Liga de Primera 2025.

El día de ayer, Cobresal no le hizo ningún favor a los albos y derrotó en condición de visitante a Audax Italiano, resultado que catapultó a los nortinos al tercer lugar de la tabla de posiciones y dejó a los albos a 7 puntos de la Copa Sudamericana.

Cobresal ganó y enredó más a Colo Colo. | Foto: Photosport

Uno que fue protagonista en el triunfo de Cobresal sobre los itálicos fue Jorge Henríquez, quien finalizado el compromiso reconoció la presión que significa lograr objetivos cuando el Cacique les está respirando en la nuca.

“Sabemos que atrás viene Colo Colo, pero si solo pensamos en eso nos podemos caer. Todos los equipos se juegan algo y será hasta que termine”, dijo el jugador que fue formado en las inferiores de Audax Italiano y ahora brilla en el norte.

De momento, los albos están en la octava ubicación de la tabla de posiciones con 35 puntos y el séptimo -y último clasificado a la próxima Copa Sudamericana- es Palestino, club que ostenta 42 unidades y juega el lunes ante Deportes Limache.

