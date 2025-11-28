Este viernes arranca la Fecha 29 de la Liga de Primera 2025, donde se juegan cosas determinantes y varios equipos lucharán por afianzarse en cupos internacionales, mientras que otros lo harán para no bajar a la segunda categoría del fútbol chileno.

Como es de costumbre en las fechas finales de los torneos, se especula con la presencia del ‘hombre del maletín’ y, en esa línea, fue Juan Cristóbal Guarello quien pidió tener mucho ojo con un compromiso.

Sobre el duelo entre Unión La Calera y Deportes Limache, Guarello no acusa presencia del ‘maletín’, pero sí dice que “A Calera están llegando 22 lavadoras, 22 plasmas, 22 Iphone… aquí llegaron productos de la Zofri. Caleta está ‘zombieficado’, pero un cariñito…”, dijo insinuando un incentivo de Deportes Iquique.

Guarello anticipa maletín en el fútbol chileno. | Foto: Photosport

El verdadero hombre del maletín, sin embargo, estará presente en el duelo entre Huachipato y la UC según Guarello: “Ahí va a llegar… y en el maletín vienen tres jugadores. Ahí está, para que quede claro. Un volante, un lateral y un tercer arquero. No, paran el hueveo”, dijo mostrando una maleta.

Juan Cristóbal Guarello pide sincerar posturas en el cierre y deja entrever el nexo entre Huachipato y Universidad de Chile: “Para qué estamos con cosas. El dueño de los clubes mandó a correr ahí. Terrible”, remató.

Cabe recordar que la fecha arranca con el duelo entre Cobresal y Colo Colo este viernes en el norte y va a concluir el próximo martes con el compromiso entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido en el Estadio Nacional.

