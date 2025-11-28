La Selección Chilena enfiló tres triunfos de manera consecutiva bajo el alero de Nicolás Córdova, pero más allá de los buenos resultados en los amistosos, la ANFP busca un entrenador titular para que asuma desde el mes de marzo.

Si bien hay varios candidatos para ocupar el puesto, el que más ha sonado es el de Manuel Pellegrini, pese a que se encuentra en el Real Betis de España y está imposibilitado de asumir en este preciso momento.

Respecto al DT se refirió Pablo Milad en conversación con TNT Sports: “Siempre he dicho que depende de él, la decisión es de él. Está vigente en Europa, tiene fuerzas, se nota la calidad profesional, humana y lo que pone en cada uno de sus compromisos”, dijo.

Córdova seguirá como interino. | Foto: Photosport

“Va a depender de él porque las puestas siempre van a estar abiertas, todo Chile sabe que sería muy bienvenido, independiente de la dirigencia que haya el día de mañana”, complementó sobre las chances que tiene Pellegrini.

¿Ha habido acercamientos? Milad responde: “Independiente que haya algún tipo de comunicación, que es normal, hay una relación cercana, es chileno y está preocupado de la Selección Chilena y el fútbol chileno”.

“No hay prisas, las Clasificatorias comenzarán en marzo o junio de 2027, tenemos bastante tiempo. Él va a seguir a cargo del fútbol formativo y si no se da la llegada del futuro técnico, él va a seguir como interino hasta que llegue el técnico de forma definitiva”, remató sobre la situación actual y de Nicolás Córdova.

En síntesis

Nicolás Córdova logró tres triunfos consecutivos como técnico interino de la Selección Chilena.

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, indicó que la decisión de dirigir a Chile depende de Manuel Pellegrini.