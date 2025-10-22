Universidad Católica y Universidad de Chile tendrán un importante desafío este fin de semana dentro de la Liga de Primera, en la que ambos equipos disputarán un duelo fundamental para ambos en la edición 201° del Clásico Universitario en el Claro Arena.

Este partido es clave tanto para ‘Cruzados’ como para ‘Azules’, quienes buscan un triunfo y los tres puntos para lo que es la infartante lucha en la tabla de posiciones por lo que es el Chile 2.

En las últimas horas, desde la ANFP tomaron una importante decisión respecto a este partido, en la que confirmaron al árbitro que será el encargado de impartir justicia en este compromiso.

Según informó Radio ADN, el juez Juan Lara será el silbante para el duelo entre la Universidad Católica y la Universidad de Chile dentro del torneo nacional, en la que el resto de su cuerpo arbitral se conocerá prontamente.

Lara será el árbitro para este partido | Foto: Photosport

El historial de Lara con la UC y la U en el 2025

El árbitro en este 2025, ha dirigido en dos oportunidades a la Universidad Católica, dejando un saldo de un triunfo ante Everton de Viña del Mar por 6-0 y una igualdad a un tanto ante Palestino.

Por otra parte, Lara no ha dirigido a la Universidad de Chile en ningún partido en lo que va dentro de esta temporada 2025.