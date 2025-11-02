Una de las grandes figuras del flamante Coquimbo Unido campeón fue el delantero panameño Cecilio Waterman, quien este domingo aprovechó una avivada para abrir la senda del triunfo que le permitió al ‘Pirata’ bajar su primera estrella del firmamento.

Tras el 2-0 final ante Unión La Calera, el delantero centroamericano abrió su corazón en entrevista a pie de cancha con la señal oficial de TNT Sports. El atacante, quien se anotó con 9 goles la campaña coquimbana, no escondió su emoción tras conquistar el histórico título para los aurinegros.

“Como grupo nos hicimos fuertes, pudimos entender los momentos del partido cuando se nos complicaba, cuando teníamos que defender, defendimos, cuando teníamos que atacar, atacamos… es lindo lo que estamos viviendo”, comentó de entrada el ‘Hombre Agua’.

“Esta es una alegría inmensa, recuerdo que en la primera fecha habían muchas críticas al comienzo, dejé de dar entrevistas porque me enfoqué en lo mío, pido disculpas si no respondí… pero estaba esperando este momento, trabajé fuerte, humildemente se vieron los frutos en la cancha, le agradezco a mis compañeros y al cuerpo técnico”, agregó.

Waterman también se dio el tiempo para recordar el título que se le escapó en la última con Cobresal en 2023: “Fue una cosa de locos, con Cobresal nos merecíamos el título, pero era también una falta de respeto con Huachipato que lo mereció. Me tocó descender con la U de Conce, y ellos imagínate ascendieron ayer. Hoy me toca ser campeón”, apuntó.

“Estoy agradecido con la gente de Chile, fui a Perú lo pasé mal, mira como son las cosas de la vida”, agregó el panameño sin antes agradecerle a su colega Rodrigo Holgado por ayudarlo a fichar en Coquimbo Unido. “Si no fuera por él, yo no estaría aquí, el presidente me llamó y ahí pude arreglar de una vez”, cerró.

En síntesis…