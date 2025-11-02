Coquimbo Unido es el nuevo campeón del fútbol chileno tras una campaña de ensueño. El cuadro de Esteban González alzó el primer título de toda la historia ‘Pirata’ nada menos que a falta de cuatro fechas para el término del certamen, y será el gran representante de Chile el 2026 en Copa Libertadores.

El gran artífice de la campaña del ‘Barbón’ tiene nombre y apellido: Esteban González, técnico que trabajó toda una campaña en completo silencio y entregó sus impresiones tras esta histórica gesta: “A ver, emocionado obviamente por todo lo que estamos viviendo. Me parece que estos jugadores son tremendos. Desde el primer día se querían entrenar, necesitaban entrenar y lo que han hecho en esta segunda rueda ha sido impresionante. No hay un mayor análisis táctico a todo esto”.

“Rompió estadísticas, datos. es un grupo que estaba carente de competir, de entrenarse y me parece que somos justos campeones. Respetamos a todos los rivales por sobre todas las cosas”, complementó a TNT Sports.

Coquimbo Unido es el nuevo campeón del fútbol chileno (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

Como muestra de humildad, indicó: “Y no tenemos miedo en decir que fuimos superados en algunos partidos. Me parece que ese temor siempre está en el fútbol de decir que fuiste superado. Y la verdad que este equipo se adaptó a distintos escenarios, a distintos rivales, a distintas complejidades dentro del juego. Son jugadores tácticamente muy inteligentes y se corona hoy de local hasta un marco impresionante de público. Esto es soñado. Vivir esto, la verdad que no tiene nombre. O sea, romper estadísticas, esto va más allá de la forma de jugar”.

De cuestionado a campeón: la hazaña de Esteban González y el dolor por la pérdida de su padre

El ‘Chino’ habló de las dudas que hubo hacia su trabajo en un inicio: “Esto pasa en el fútbol, que duden de tus capacidades, primero como jugador. Nosotros mismos como entrenadores, que es nuestra primera experiencia, primera edición. Pero cuando uno trabaja desde la honradez, desde la humildad, que puede mirar a todos a la cara”.

“Hay momentos para hablar, hay momentos para disfrutar. Y me parece que este equipo es justo campeón. Lo que ha hecho durante todo el año, sin mirar a nadie por sobre el hombro, respetando a todos los rivales”.

En marzo del presente año, en el inicio de la campaña del ‘Barbón’, el DT sufrió la sensible pérdida de su padre. Con evidente emoción, González abordó aquello: “Ya habrá tiempo de llorar a mi padre. Lo que entregaron a estos jugadores ese mismo día que yo vine. Bueno, el partido con Coresal fue un doble compromiso porque el club me brindó todo el apoyo para que yo fuera y me quedara allá, pero yo sabía que mi papá quería que estuviera ese día acá”.

“Y esto es para él, obviamente. Los jugadores me lo han hecho saber y solamente tengo palabras de agradecimiento porque fue un minuto duro, pero estuvo obviamente mi familia y los jugadores a mi lado”.

Finalmente, tuvo palabras de agradecimiento para su mujer: “En lo personal se lo digo a mi señora que estuvo dos años y medio sola con mis hijos en Concepción y hoy pueden estar a mi lado disfrutando este minuto. Entonces esto es para ella, que ha sido un sostén importante. Obviamente para mi hijo Matías, Magda, Consuelo, Carlita, toda la gente que ha estado siguiendo desde Concepción”.

En resumen…

Coquimbo Unido se coronó campeón del fútbol chileno a falta de cuatro fechas del torneo.

El técnico Esteban González dedicó el título a su padre, fallecido en marzo de este año.

Coquimbo Unido será el representante de Chile en la Copa Libertadores 2026