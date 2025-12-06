Este sábado se terminó la temporada para Universidad de Chile con una victoria por 3-2 sobre el descendido Deportes Iquique, aunque sin poder cumplir el gran objetivo que tenía el entrenador Gustavo Álvarez.

La U solo pudo clasificar a Copa Sudamericana al terminar en la cuarta posición de la Liga de Primera 2025, donde ahora deben definir lo que pasará con el técnico argentino, quien en la semana había adelantado una posible salida.

Tras no lograr meterse en puestos de Copa Libertadores, el estratega conversó con TNT Sports en la flash interview, donde reflexionó sobre lo sucedido.

“Queríamos otra cosa, queríamos otra cosa, pero bueno, no se pudo conseguir. Me da pena”, partió diciendo.

Respecto a lo que se viene, Álvarez señaló que quiere descansar en las siguientes horas hasta regresar a Santiago, para recién ahí partir con el balance de la temporada.

“Es muy temprano para hacer balances, ahora hay que descansar en este viaje de vuelta. Ya a partir de mañana empezaré a sacar las conclusiones, como siempre, es muy difícil hacer un análisis profundo en el camino recién terminado. Ahora que ya jugamos el último partido, recién empezaré a analizar lo que se hizo bien, lo que no, todo”, sostuvo.

Gustavo Álvarez pudo haber dirigido su último partido al mando de la U. (Foto: Photosport)

¿Gustavo Álvarez confirma su salida de la U?

Finalmente, fue consultado por su futuro, donde ahora bajó un cambio e indicó que tendrá tiempo para reunirse a conversar con la dirigencia de Azul Azul.

“Hay tiempo para hablar, hay tiempo para hablar. No hay ningún problema”, concluyó el DT de 53 años.

En síntesis