Este sábado se disputó el partido entre Deportes Iquique y Universidad de Chile por la última fecha de la Liga de Primera 2025, donde la U se impuso por 3-2, pero no le alcanzó para clasificar a Copa Libertadores.

El duelo no estuvo exento de polémica, luego del gol anulado a Lucas Di Yorio a los 16 minutos del primer tiempo, el que fue revisado por el VAR por un presunto offside.

El árbitro Mathias Riquelme finalmente anuló la conquista de los azules, aunque no quedó claro en un principio, pues la repetición de la jugada que emitió la transmisión de TNT Sports generó muchas dudas.

Tras el desenlace del cotejo y el resultado amargo para los azules y también para Iquique, que terminó descendiendo, el periodista Jorge ‘Coke’ Hevia realizó sus descargos contra el arbitraje en medio del análisis del partido con BOLAVIP.

“Durante todo el año, el arbitraje chileno debió haber sido revisado y fiscalizado. No tengo ninguna prueba fehaciente para comprobarlo, pero nadie me puede negar que el arbitraje chileno es para ponerlo en duda”, comenzó diciendo.

“Yo lo que digo es, ¿tanto error de concepto vas a tener para tomar esa determinación? Para mí, lo que ha pasado este año, al margen de las tarjetas amarillas, donde yo estoy convencido que los árbitros están arreglados, hay cosas que ellos deciden no cobrar. Y cuando tú decides no cobrar algo que es evidente, es cuando la cuestión se pone el manto de dudas absoluto. Es insólito”, continuó.

“En el fondo, como que te quedas sin explicación, ¿qué te digo? ¿Por dónde te miento? No logro intentar dejarte a ti o a los que nos consumen, tranquilos. Es una huevada insólita”, completó el rostro de Radio Pauta y DLT Sports.

Finalmente, Coke Hevia hizo su análisis del fracaso de la U al no poder clasificar a Copa Libertadores, apuntando a las decisiones del entrenador Gustavo Álvarez en ciertos tramos de la temporada.

“Está claro, la Universidad de Chile pierde la clasificación porque su técnico se permitió de repente rotar jugadores mucho más allá de lo permitido. Por más que nuestra competencia sea horrenda de mala, no te da tiempo ni permiso y ahora vas a tener que pagar las consecuencias, no hay más vuelta que darle”, cerró.

Coke Hevia apuntó a las decisiones de Gustavo Álvarez en la U. (Foto: Álex Díaz/Photosport)

En síntesis