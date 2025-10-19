Este domingo se terminó la fecha 24 de la Liga de Primera 2025 con el partido entre Everton y Universidad Católica, donde los Cruzados golearon por 3-0 a los Ruleteros en calidad de forasteros en Viña del Mar.

Aunque lo futbolístico pasó a segundo plano sobre el final del encuentro, ya que un grupo de barristas del equipo local invadió la cancha del Estadio Sausalito para “apretar” a sus jugadores por la mala campaña.

Consignar que el conjunto Oro y Cielo quedó a solo dos puntos de la zona de descenso, lo que provocó el malestar de este grupo de 60 antisociales aproximadamente.

Los barristas ingresaron por una de las puertas y escaleras de la galería cerro hacia el campo de juego, golpeando a su paso a guardias de seguridad, entre ellos mujeres.

Todo esto ocurrió al mismo tiempo que el juego estaba detenido en los descuentos, por un choque entre el arquero Ignacio González de Everton y el goleador Fernando Zampedri de la UC.

Finalmente, el árbitro Manuel Vergara dio por suspendido el partido, mientras Carabineros intervino para sacar a los barristas. Más tarde el cotejo se dio por terminado.

(Foto: Raúl Zamora/Photosport)

Como dato aparte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se encontraba esta tarde en la Ciudad Jardín compartiendo un almuerzo, para luego trasladarse a Santiago a ver la final del Mundial Sub 20 entre Argentina y Marruecos, a disputarse desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional.