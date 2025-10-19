Este domingo se terminó la fecha 24 de la Liga de Primera 2025, en el retorno del fútbol chileno tras el Mundial Sub 20 que se disputó en nuestro país, donde Coquimbo Unido es más líder que nunca.

Los Piratas vencieron por 1-0 a Colo Colo, el último campeón, llegando a 59 puntos y quedando muy cerca de su primer título en la categoría de honor.

Mientras que en el último turno, Universidad Católica goleó por 3-0 en su visita a Everton de Viña del Mar, gracias al triplete del goleador Fernando Zampedri (26′, 39′ y 54′).

Con este resultado, los Cruzados son los escoltas del Barbón, acumulando 45 unidades y encaramado pensando en el Chile 2 para clasificar de forma directa a la Copa Libertadores 2026.

Los Ruleteros terminaron con 10 jugadores por la expulsión del defensa Ramiro González (37′).

En el epílogo, el partido tuvo que ser suspendido por invasión a la cancha de barristas del cuadro local, quienes intentaron apretar a sus jugadores por quedar a dos puntos de la zona de descenso.

Universidad Católica es el sublíder de la Liga de Primera 2025. (Foto: Raúl Zamora/Photosport)

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025: