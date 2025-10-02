En Universidad de Chile se preparan para lo que será una infartante recta final de la temporada 2025, donde los Azules lucharán por meterse en una histórica final de la Copa Sudamericana y seguir peleando por el título de la Liga de Primera.

En medio de todo esto, el entrenador Gustavo Álvarez, junto con la gerencia deportiva, ya comienza a planificar el plantel de cara al próximo año, por lo que se analizan las renovaciones de contrato y las posibles salidas.

Sin embargo, una noticia inesperada podría sacudir todos los esquemas tanto en el camarín como en la hinchada del Romántico Viajero. ¿De qué se trata?

Cristopher Toselli no seguiría en Universidad de Chile en el 2026

Se trata de uno de sus actuales capitanes. Según la información revelada por el periodista Marcelo Díaz en el programa “Pelota Parada” de TNT Sports, el experimentado arquero Cristopher Toselli estaría viviendo sus últimos meses como futbolista profesional y pondría fin a su carrera en diciembre.

El comunicador fue tajante al afirmar que la decisión del guardameta ya estaría tomada, marcando el cierre de una exitosa y particular trayectoria en el fútbol chileno.

“Lo de Cristopher Toselli es que a fin de año ponga fin a su carrera y cuelgue los guantes para no ser más arquero profesional”, sentenció el periodista.

Toselli es uno de los grandes líderes del plantel azul | FOTO: Andres Pina/Photosport

En poco tiempo, Toselli se ha erigido como uno de los líderes y capitanes del equipo, ganándose el respeto de sus compañeros y de una hinchada que en un principio lo miraba con distancia.

Su caso es notable: formado, multicampeón e ídolo en el archirrival, Universidad Católica, su llegada a la U generó dudas. Sin embargo, a base de profesionalismo y buenas actuaciones, logró ganarse el respeto y liderazgo en el plantel y los simpatizantes del cuadro laico.