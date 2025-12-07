Cobreloa y Deportes Concepción se preparan para la final de vuelta de la Liguilla de Ascenso 2025, un importantísimo partido que define quién logra el tan ansiado ascenso a Primera División.

Tras una temporada intensa y un primer partido de ida que terminó 1-1 en el Estadio Ester Roa Rebolledo, la definición se jugará en Calama, donde los Zorros del Desierto buscarán aprovechar la localía para quedarse con el título de la Liguilla.

El incentivo económico se suma a la presión deportiva: ganar no solo representa volver a la máxima categoría, sino también recibir un premio en dinero que puede marcar la diferencia para las finanzas de cada jugador.

Tanto Loínos como Lilas se jugarán la vida en el norte de nuestro país | FOTO: Marco Vázquez/Photosport

El dinero que podría recibir el plantel de Cobreloa y Deportes Concepción

Según informó La Tercera, ambos clubes definieron que los jugadores recibirán un bono cercano a los $300 millones de pesos si logran quedarse con la Liguilla y conseguir el ascenso.

En los Loínos, el monto fue acordado previamente con el plantel, liderado por Rodolfo González, y se distribuirá según la estructura definida a inicios de la temporada.

En los Lilas, la dirigencia, encabezada por Diego Livingstone, comprometió un pozo idéntico, motivando al equipo dirigido por Patricio Almendra a romper una racha adversa que comenzó en 2008 y volver a Primera División tras años de espera.

