Pablo Aránguiz fue uno de los futbolistas más regulares y determinantes de Unión Española durante la temporada 2025, pese a que el equipo dirigido por Gonzalo Villagra terminó descendiendo a la Primera B.

El capitán de los Rojos se transformó en el principal generador de juego del equipo y en uno de los pocos capaces de sostener un rendimiento competitivo en medio de una campaña marcada por la inestabilidad y los cambios constantes.

Incluso en los momentos más críticos, Aránguiz fue de los que dio la cara, algo que la hinchada valoró aun cuando el desenlace deportivo terminó siendo doloroso para el club.

Pablo Aránguiz disputó 37 partidos esta temporada: convirtió 17 goles y aportó con 4 asistencias | FOTO: Manuel Lema/Photosport

Palestino y Audax Italiano buscarían el fichaje de Pablo Aránguiz

Hoy, mientras se recupera de una operación de meniscos, su nombre ya comenzó a moverse fuerte en el mercado de fichajes rumbo al 2026.

Según informó el periodista Rodrigo Arellano en su cuenta de X, el contrato del formado en Independencia “podría no estar acorde con el Ascenso”, razón por la cual dos clubes ya solicitaron información médica y condiciones del jugador: Palestino y Audax Italiano.

Cabe recordar que Aránguiz mantiene vínculo con Unión Española hasta el 31 de diciembre de 2025, por lo que las próximas semanas serán decisivas para saber si continúa como líder del proyecto en Primera B o si cambia de camiseta en busca de minutos en la división de honor.

En síntesis…

Pablo Aránguiz, figura de Unión Española pese al descenso, analiza su futuro de cara al 2026 mientras Palestino y Audax Italiano se muestran atentos a su situación contractual y médica.