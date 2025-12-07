En esta jornada un tremendo partido es el que se disputará en el fútbol chileno, en la que Cobreloa y Deportes Concepción se verán las caras en lo que es la gran final de vuelta en la Liguilla del Ascenso.

Para el primer encuentro de esta serie, ambos equipos igualaron a un tanto y dejaron todo el suspenso para lo que será el duelo de vuelta, que hoy se disputa en el Estadio Zorros del Desierto.

Ambos equipos sueñan con conseguir su anhelada vuelta a la primera división, pero para eso, deberán sortear lo que es este último escollo, en la que tan solo un equipo logrará su retorno a la división de honor.

A horas de este duelo, Bolavip Chile le consultó a Grok, la IA de ‘X’, el resultado para lo que será este duelo entre Cobreloa y Deportes Concepción, en la que se la jugó con este sorprendente marcador.

La IA se la jugó co nsu ganador | Foto: Photosport

La IA se la juega con su resultado

La IA de ‘X’ partió contextualizando lo que será este importante partido, en la que parte indicando que la altura sin duda que puede ser un factor en favor de los locales y que puede ser complicado para lo visitantes.

“Ahora, en el Zorros del Desierto de Calama (a 2.260 msnm), Cobreloa tiene la localía y el factor altitud de su lado, que siempre complica a los visitantes del sur. Entradas agotadas para ambos lados, hinchada a reventar y un ambiente que se siente hasta aquí”, declaró.

¿El resultado de la IA? Grok vaticina un triunfo para Cobreloa por 2-1 ante Deportes Concepción, resultado que le daría el anhelado ascenso a los dirigidos por César Bravo a la primera división del fúbol chileno.

“¡Cobreloa gana 2-1 y asciende a Primera 2026! Los loínos aprovechan el empuje local para desnivelar en el segundo tiempo, con un gol tempranero de presión alta y otro de pelota parada. Concepción marca de rebote, pero no les alcanza. Si hay empate, prórroga y loínos lo cierran ahí (sin gol de visitante, todo a 180 minutos + penales). Es un pronóstico reservado porque ambos se lo merecen, pero la historia y el escenario inclinan la balanza“, fue su predicción.

Ahora solo queda esperar lo que será este tremenda final en la lucha por el Ascenso, en la que Cobreloa y Deportes Concepción se verán las caras este domingo 7 de diciembre a partir de las 20:15 horas en el Estadio Zorros del Desierto.

En Síntesis