El fútbol chileno ya empieza a moverse en lo que es este mercado de pases, en la que cada uno de los equipos del país se busca armar de la mejor forma para lo que será la temporada 2026.

La salida y llegada de nuevos jugadores y entrenadores sin duda que es un tema para muchos de los clubes de nuestro fútbol, en la que hay uno de los equipos que tras finalizar el 2025, buscaba a un DT para el próximo año.

Se trata de Ñublense de Chillán, que finalizado la temporada puso punto final al ciclo de Ronald Fuentes y ahora buscaba a su nuevo entrenador para el 2026, en la que encontró a su nombre perfecto para el próximo torneo.

Juan José Ribera será el nuevo DT de Ñublense

Hace algunos instantes, el periodista Matías Larraín informó en su cuenta de ‘X’ que Ñublense de Chillán habría llegado a un acuerdo con Juan José Ribera para ser el nuevo DT del conjunto ‘Chillanejo’.

Ribera será nuevo DT de Ñublense | Foto: Photosport

“Juan José Ribera será nuevo entrenador de Ñublense. El acuerdo fue cerrado hace algunas horas. El entrenador que logró un 60% con Audax Italiano en el 2025, se sumará este 26 de diciembre en el inicio de la pretemporada”, informó.

En el conjunto de los ‘Diablos Rojos’ pusieron fin a lo que era esta búsqueda de entrenador, en la que Ribera le habría ganado la pulseada a Lucas Bovaglio, quien también aparecía como opción para la banca.

Se espera que en las próximas horas en Ñublense de Chillán hagan oficial el arribo del ex DT de Audax Italiano, en la que el 26 de diciembre inciará con sus trabajos pensando en la próxima temporada.