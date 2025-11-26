Un grande del fútbol chileno está muy cerca de volver a la competencia de cara a la temporada 2026, luego de un año completo sin actividad. Hablamos de Fernández Vial, uno de los equipos de mayor popularidad en la Región del Biobío.

Luego de su descenso de la Segunda División en 2024 y la correspondiente desafiliación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), se desató el conflicto entre la sociedad anónima y la corporación.

Cabe recordar que el Almirante sufrió constantes restas de puntos por problemas financieros que llevaron al no pago de sueldos del plantel, lo que hizo inviable el proyecto deportivo.

En medio de todo el conflicto, el club quedó sin competir este 2025 y ahora desde la corporación iniciaron las gestiones para volver al ruedo en la próxima temporada, que tendrán que hacerlo en Tercera División.

A través de sus redes sociales, dieron a conocer que a inicios de esta semana, llegaron sus dirigentes hasta la sede de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA) para presentar el cuaderno de cargos y la cuota de inscripción, postulándose así para el campeonato del 2026.

La delegación fue conformada por Rolando Ramírez y Piero Mosciatti, quienes viajaron desde Concepción a Santiago para este trámite, acompañados por Jorge Vásquez, que será el delegado del club en la capital.

Los dirigentes de Fernández Vial postulando al equipo en ANFA. (Foto: @fernandezvialcd)

Fernández Vial presentó dos estadios para ser local

Además, informaron que presentaron el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción como la primera opción para jugar sus partidos de local, sumando como alternativa el Estadio Municipal de Florida, comuna de la Octava Región.

Mientras tanto, el Inmortal ya ha ido disputando algunos partidos amistosos, como un empate 3-3 con Universidad de Concepción este último fin de semana y otros dos con Iberia de Los Ángeles, con triunfo en la ida por 1-0 el 1 de noviembre y una derrota por 4-2 en la vuelta el 9 de noviembre.