Restan dos fechas de la Liga de Primera 2025 y los tres equipos grandes tienen distintas ambiciones, toda vez que la U y la UC se pelean el Chile 2 a Copa Libertadores y Colo Colo batalla por entrar a la Copa Sudamericana.

Como es de costumbre, la Inteligencia Artificial anticipa lo que puede ocurrir en los dos últimos partidos y se la juega con el clasificado como Chile 2: “Creo que Universidad Católica va a clasificar como Chile 2. Han sido más consistentes en el tramo final, lideran la tabla con ventaja y su calendario les permite sumar 4-6 puntos más”, sentencia Grok.

Grok sentencia que la UC será el Chile 2 a Copa Libertadores. | Foto: Photosport

Entonces, ¿Universidad de Chile será el Chile 3 a Copa Libertadores? Grok responde: “La U va a ir a la Copa Sudamericana como Chile 4, porque tienen un fixture más bravo: Coquimbo no regalará nada y tienen que visitar a Deportes Iquique que se jugará la vida. O’Higgins, su rival, tiene un calendario más accesible”, dice.

Por último, Grok se la juega con la suerte del Cacique: “Creo que Colo Colo clasifica a la Copa Sudamericana como Chile 7 (o incluso 6 si Audax Italiano tropieza). El séptimo lugar es suyo si sacan al menos un punto en el nortel. ¡El Cacique ha despertado con furia!”, apuntan.

¿Se darán las predicciones? Lo cierto es que los tres equipos grandes se jugarán la vida en las dos fechas que quedan por los objetivos que tienen por delante, donde la UC tiene la primera opción para volver a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

En síntesis

