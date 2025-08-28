Mientras el título de la Liga de Primera se está disputando palmo a palmo entre Universidad de Chile, Audax Italiano, Palestino y el sorprendente puntero Coquimbo Unido (por amplia ventaja), en el ascenso la lucha está incluso más reñida.

Actualmente, Deportes Copiapó y Santiago Wanderers comparten la cima de la tabla con 37 unidades, aunque el “León de Atacama” se encuentra liderando por mejor diferencia de gol. En tanto, U. de Concepción y San Marcos de Arica se encuentran en tercer y cuarto puesto respectivamente pero ambos con 36 puntos.

Eso sí, aunque estos cuatro clubes se encuentran liderando la tabla de la B, ninguno de ellos se mete siquiera dentro de los tres equipos que más gente han llevado a sus estadios como local.

El ranking de público de la Primera B

Según un listado realizado por el “Rey del Dato”, Lucho Reyes, los tres primeros equipos con mejor asistencia de público en la Primera B están fuera de los cuatro primeros puestos de la tabla.

Y aunque Cobreloa está quinto en el ascenso con 34 puntos, los loínos ocupan recién el tercer puesto de este listado.

El que lidera el ranking de asistencia de público es nada menos que Deportes Concepción con 79.500 espectadores en 10 encuentros como local, promediando la no despreciable cifra de 7.950 personas por partido. Le sigue no muy de cerca Deportes Temuco, equipo que ha llevado 68.277 espectadores en 11 encuentros, promediando 6.207 personas por partido.

Más atrás aparecen los mencionados “Zorros”. Bastante atrás, de hecho. 40.658 personas han asistido a los duelos de Cobreloa en Calama en 11 partidos, promediando 3.696 almas por cada duelo. Los “Caturros” por su parte no entraron en el podio, ya que aparecen bastante más atrás con 31.709 personas, con un promedio de 2.883 por compromiso.

Tabla de asistencia de público en la Primera B