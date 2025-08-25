Colo Colo está en búsqueda de un entrenador y pronto podría tener novedades. De hecho, existe la chance de que el Cacique llegue con un nuevo estratega al Superclásico ante Universidad de Chile que se jugará el domingo a las 15:00 en el estadio Monumental.

En el Popular por ahora no sale humo blanco, pero hay algunos candidatos, uno de ellos es Pablo Sánchez, de buen paso en Palestino en Chile y también en Liga Deportiva Universitaria de Quito en Ecuador.

Gonzalo Jara elogió al estratega argentino de 52 años. “No por candidatearlo, pero me parece un muy buen entrenador Pablo ‘Vitamina’ Sánchez”, expresó el bicampeón de América en el programa Los Tenores de Radio ADN.

En ese sentido mostró su gusto por la disposición táctica del rosarino: “Me gusta cómo se paran sus equipos. Yo veo mucho el qué hace un entrenador cuando va perdiendo, qué hace cuando va ganando, qué cambios hace”.

“Es como cuando uno tiene que analizar al jugador. Qué hace el jugador, cómo define, cabecea, remata de izquierda, remata de derecha. En un equipo grande él sabe muy bien lo que significa Colo Colo”, agregó Jara sobre Vitamina.

Pablo Sánchez aparece entre las alternativas para DT de Colo Colo. (Foto: Photosport)

¿Guede o Quinteros a Colo Colo? Gonzalo Jara asegura que las segundas partes pueden resultar

También considera buena alternativa a otro DT: “El otro que lo tuve como jugador, Pablo Guede”.

De hecho, considera que las segundas partes pueden ser buenas: “Yo creo que sí, en el caso de Pablo Guede o de Quinteros, son entrenadores que pasaron por acá, ganaron cosas, que conocen el club. Creo que sí tienen una puerta abierta, por lo menos Pablo Guede”.