Ñublense y Deportes Limache animan este domingo un atractivo duelo por la segunda fecha del la Liga de Primera 2026. El encuentro se disputará desde las 18:00 horas en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán, en un cruce que enfrenta a dos equipos que dejaron sensaciones distintas en su estreno.

El elenco chillanejo llega tras rescatar un empate 1 a 1 como visitante ante Palestino en la primera jornada. Un punto valioso para los ‘Diablos Rojos’, que mostraron orden y carácter fuera de casa, pero que ahora buscará hacerse fuerte como local para sumar su primer triunfo del torneo.

Ñublense recibe a Deportes Limache en la segunda fecha de la Liga de Primera 2026 (Foto: Photosport)

Deportes Limache, en tanto, arriba con el ánimo en alza luego de dar uno de los golpes de la fecha inaugural. El cuadro ‘Tomatero’ se impuso por 3 a 1 a Colo Colo en el estadio Elías Figueroa, un resultado que lo instaló rápidamente como una de las sorpresas del arranque del campeonato.

Con ese panorama, el choque en Chillán aparece como una prueba importante para ambos. Ñublense intentará imponer su localía y regularidad, mientras que Limache buscará confirmar su buen inicio y demostrar que lo hecho ante el Cacique no fue casualidad en esta segunda jornada.

¿Cuándo y a qué hora juegan Ñublense vs. Deportes Limache?

El partido entre Ñublense vs. Deportes Limache se jugará este domingo 8 de febrero desde las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

¿Qué canal transmite el partido entre Diablos Rojos y Tomateros?

El encuentro entre chillanejos y limachinos por la segunda jornada de la Liga de Primera 2026 se podrá ver en exclusiva a través de las pantallas de TNT Sports mediante TV de pago.

¿Cómo ver el partido de forma online?

Para ver este compromiso de forma online se puede hacer a través de Estadio TNT, así como también a través de HBO Max.

DATOS CLAVE

Ñublense recibe a Deportes Limache este domingo 8 de febrero a las 18:00 horas.

El partido se disputará en el Estadio Nelson Oyarzún y será transmitido por TNT Sports.