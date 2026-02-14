En Racing Club comienzan a definirse piezas importantes en la Liga Argetina. El equipo dirigido por Gustavo Costas necesita variantes y profundidad de plantel para afrontar una seguidilla exigente de partidos.
Dentro de ese escenario, el nombre del delantero chileno Damián Pizarro ha estado bajo observación. El ex Colo Colo llegó con expectativas, pero necesitó un periodo de adaptación para ponerse a tono con el ritmo del fútbol argentino.
Luego de un par de semanas en las que debió ponerse a punto en lo futbolístico y en lo físico, el atacante de 20 años comenzó a dar señales positivas en los entrenamientos, buscando convencer al cuerpo técnico de que está listo para competir.
Damián Pizarro podría sumar minutos en Racing vs Banfield
Y la respuesta llegó. Pizarro entró en la consideración de Costas y fue incluido entre los 24 citados para el duelo de esta tarde ante Banfield.
Más allá de que sume minutos o no, el simple hecho de integrar la nómina marca un avance importante en su proceso de adaptación.
Ahora, el desafío para el chileno será aprovechar la oportunidad en caso de ingresar y comenzar a consolidarse en la Academia, donde la competencia es alta y cada chance cuenta.
En síntesis…
Luego de ponerse a punto en lo físico y futbolístico, Damián Pizarro fue considerado por Gustavo Costas entre los 24 citados de Racing Club para el duelo ante Banfield.