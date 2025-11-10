Los problemas estructurales y financieros que atraviesa la Segunda División Profesional esta temporada, también se están reflejando en la cancha. Este lunes, uno de los partidos más importantes de la Fecha 24 apenas registró la insólita cifra de ¡40 espectadores!.

La pobre asistencia de espectadores ocurrió en el duelo entre San Antonio Unido y Concon National, quienes se enfrentaron el mediodía de este lunes en el estadio Municipal de Lo Barnechea, y según reportó Radio ADN, apenas llegaron un puñado de hinchas.

El choque que terminó 3-1 a favor del conjunto conconino registró la asistencia más baja de los últimos años y sin duda, la peor de esta temporada en el fútbol chileno.

Sebastián Ubilla fue la figura del solitario duelo entre Concon National y el SAU (@diegoascenso24_).

La escasa asistencia golpea doblemente al SAU que hace unos días sufrió el castigo más grande en la historia del fútbol chileno con la resta de 52 puntos. La sanción fue aplicada por el Tribunal de Disciplina de la ANFP por el incumplimiento en la reposición de una garantía económica y 10 unidades previas por el atraso en el pago de remuneraciones.

De esta forma, el conjunto del ‘Timón y la Gaviota’ descendió automáticamente al amateurismo, mientras que Concon National sumó 27 puntos y subió al 7° lugar, lejos del campeón Deportes Puerto Montt, quien la próxima temporada jugará en Primera B.

Datos clave…