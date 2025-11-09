Universidad de Concepción tiene que ponerle especial atención al mercado de fichajes. Luego de coronarse campeón y retornar a la categoría de honor, el cuadro penquista debe reforzar el plantel para elevar su nivel.

A su vez, el conjunto sureño tendrá que mantener a las figuras que destacaron en su reciente título de Primera B. Uno de ellos, tiene claro su panorama para la próxima temporada.

Ese es el caso de Luis Rojas. Según información recabada por BOLAVIP Chile, el mediocampista creativo de 23 años ha recibido llamados desde distintos equipos nacionales, pero por el momento no piensa en un cambio de rumbo.

Tiene contrato vigente con Universidad de Concepción hasta fines de 2026, por lo que cualquier negociación tendrá que pasar por la directiva de dicha institución. Si todo marcha acorde al plan, no habrá novedades sobre su futuro.

Tras años divagando en Europa, el formado en las categorías inferiores de Universidad de Chile se volvió a encantar con el fútbol. Ya lo manifestó: está a piacere en su nueva casa deportiva.

Luis Rojas tiene claro su futuro: quiere permanecer en Universidad de Concepción. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Luis Rojas en Universidad de Concepción

Durante la presente temporada, el otrora seleccionado juvenil disputó un total de 14 compromisos con la escuadra penquista. En dichos duelos, logró convertir cuatro goles y entregar una asistencia.

Ahora, Lucho Rojas se prepara para su retorno a la categoría de honor, en la misma que debutó profesionalmente. Luego de cinco años, volverá a enfrentar a los mejores del país en la Liga de Primera.

En resumen: