Una verdadera bomba atómica azota a la Segunda División luego que en las últimas horas la ANFP ratificara la sanción más dura que se ha visto en el fútbol chileno: la segunda sala del Tribunal de Disciplina aplicó la resta de 52 puntos para San Antonio Unido, quien prácticamente quedó descendido a Tercera A.

Todo comenzó en abril cuando el club del ‘Timón y la Gaviota’ sufrió la pérdida de tres puntos por no cumplir con sus obligaciones laborales y previsionales. El castigo se repitió en junio por los mismos retrasos. Al ser reincidente el tribunal le aplicó la resta de otras tres unidades. A ello se añadió la resta de otro punto por no reponer a tiempo la boleta de garantía utilizada para pagar los sueldos del mismo mes.

La falta de liquidez motivó una denuncia de la Unidad de Control Financiero de la ANFP, tras la cual la Primera Sala del Tribunal de Disciplina determinó una sanción aún más severa hace unas semanas: la pérdida de tres puntos por cada semana de demora en el pago de la garantía de participación, conforme al artículo 63 de las bases del campeonato.

Finalmente esta jornada, la ANFP en sus canales oficiales actualizó la tabla de posiciones de la Segunda División Profesional donde el elenco lila aparece ni más ni menos que con -21 puntos, por lo que en la sumatoria sufrió la resta de 52 unidades.

San Antonio sufrió una histórica resta de puntos.

“El único responsable soy yo”

Hace unas semanas, el presidente del club Guillermo Lee publicó una extensa carta en redes sociales donde asumió toda la culpa por la grave situación financiera que atravesaba el SAU: “El único responsable de lo que pasa en el club, soy yo. Lideré un proyecto que hoy está a la deriva, y eso ha significado que jugadores y trabajadores atraviesen un mal momento. No puedo ni quiero desmentirlo“.

Tabla de posiciones actualizada

Datos clave…