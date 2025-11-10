La ANFP publicó este lunes el informe arbitral del partido entre O’Higgins y Ñublense, correspondiente a la fecha 27 de la Liga de Primera en el que el árbitro Piero Maza detalló los graves incidentes verbales protagonizados por miembros del cuerpo técnico del elenco chillanejo, donde resultó expulsado Ronald Fuentes.

Según el documento, el juez informó la expulsión del DT de Ñublense por “conducta inadecuada dentro del banco”, señalando que el entrenador “emplea lenguaje ofensivo y humillante”. Maza precisó que, tras una decisión arbitral, Fuentes le gritó: “No te hiciste el guapo en Argentina y te haces el guapo aquí, cu…”.

Todo comenzó tras la expulsión de Gabriel Graciani en Ñublense (Photosport).

El informe también consigna insultos provenientes del preparador de arqueros de Ñublense, Claudio Osses, quien, de acuerdo con el árbitro, utilizó expresiones agresivas hacia el equipo arbitral: “¿Qué estás cobrando, c… de tu madre, hijo de p…, cagón?”.

Maza agregó que, tras ser expulsado, Osses continuó increpando al cuarto árbitro, dirigiéndose a él con nuevas ofensas: “Y tú, hijo de p…, cagón de mierda, c… de tu madre, ¿qué te crees?”.

Con estos antecedentes, tanto Ronald Fuentes como Claudio Osses podrían ser citados a declarar ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP, instancia que determinará eventuales sanciones por su comportamiento durante el encuentro.

