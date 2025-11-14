Atlético Mineiro de Brasil y Lanús de Argentina disputarán lo que será la final de la Copa Sudamericana 2025, en la que ambos equipos buscarán gritar campeón de dicho título en Paraguay.

En esta jornada, la CONMEBOL entregó una importante noticia sobre dicho encuentro, en la que dio a conocer al equipo arbitral que será el encargado de impartir justicia en esta final.

El juez máximo para este partido entre brasileños y argentinos será el chileno, Piero Maza, el que será secundado por los asistentes nacionales, Miguel Rocha y Alejandro Molina.

El cuarto y quinto árbitro para este duelo será la dupla colombiana de Carlos Betancur y Miguel Roldán. Mientras que desde el VAR el encargado será el chileno, Juan Lara, acompañado del chileno Alan Sandoval como AVAR1 y en el AVAR 2 Y AVAR 3 estarán los colombianos David Rodríguez y Leonard Mosquera.

Maza será el árbitro de esta final entre Atlético Mineiro y Lanús | Foto: Photosport

La final de la Copa Sudamericana 2025 se disputará el sábado 22 de noviembre a partir de las 17:00 horas en el Estadio ueno Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay.

Como llegan los equipos a la final

El Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli e Iván Román llega a esta final tras haber dejado en el camino a Independiente del Valle, tras imponerse por un 4-2 global.

Por otra parte, Lanús llega a este duelo definitivo tras una polémica serie con la Universidad de Chile, en la que clasificó por un 3-2 global, con un gol previo a una mano clara, que el árbitro desestimó y que hasta día de hoy, no se han pronunciado.

