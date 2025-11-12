Dentro de lo que fue el partido entre O’Higgins de Rancagua y Ñublense de Chillán, se vivió una tremenda polémica que protagonizó el entrenador del conjunto ‘Chillanejo’, Ronald Fuentes junto al juez del partido, Piero Maza.

Tras la expulsión a Gabriel Graciani, el estratega de los ‘Diablos Rojos’ le dedicó unas potentes palabras al árbitro nacional, las que quedaron registradas “¡Qué te haces el guapo acá, hue…! ¡Hazte el guapo en Argentina, cul…!“.

Después de estas palabras de grueso calibre, Piero Maza le sacó la tarjeta roja al DT nacional e informó de los dichos de Fuentes en su informe arbitral, en la que se esperaba por un importante castigo para el estratega de Ñublense por parte del Tribunal de Disciplina.

Ronald Fuentes conoce su castigo

En las últimas horas, el Tribunal de Disciplina dio a conocer su castigo para el entrenador de Ñublense, Ronald Fuentes tras esta polémica con Piero Maza, en la que el DT recibió una fecha de castigo.

Fuentes conoció su sanción | Foto: Captura TNT Sports

El estratega nacional no podrá decir presente en el duelo de Ñublense ante Huachipato por la 28° fecha del fútbol chileno.

Por otra parte, el preparador de arqueros del conjunto ‘Chillanejo’, Claudio Osses recibió tres fechas de castigo tras lo que fueron los insultos también al arbitraje de Piero Maza.