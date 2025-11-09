O’Higgins y Ñublense disputaron el día de ayer, posiblemente, uno de los mejores partidos de la Liga de Primera 2025 donde fue el cuadro celeste el que se quedó con la victoria en un electrizante 4-2 disputado en el Estadio El Teniente.

Si bien los jugadores fueron los protagonistas de un partido de alto vuelo, el arbitraje de Piero Maza no pasó desapercibido y uno que no aprobó sus cobros fue Ronald Fuentes, entrenador del cuadro chillanejo.

El histórico ex jugador de Universidad de Chile fue captado in fraganti insultando al colegiado: “Hazte el guapo en Argentina, huevón, hazte el guapo en Argentina. Te hací el guapo acá culiao”, dijo Fuentes reprochando un cobro de Maza y en relación al último partido internacional dirigido por el árbitro entre Racing y Flamengo en Buenos Aires.

La imagen se hizo viral rápidamente en Redes Sociales y los hinchas de distintos equipos apoyaron los dichos del entrenador de Ñublense: “Tiene razón”, “Piero Maza es un asco”, “Siempre es protagonista”, fueron algunos de los epítetos de los forofos.

Lo cierto es que Piero Maza nuevamente se robó la película y tuvo cobros bastante dudosos, pero que no incidieron mayormente en un partido donde O’Higgins fue superior a Ñublense y se mostró como el equipo que siempre tuvo la victoria entre ceja y ceja en la noche rancagüina.

