Una deuda histórica de Universidad de Chile es el estadio propio. A pesar de su grandeza, el cuadro laico sufre constantes problemas con su localía, lo que fue advertido por Juan Tagle.

El presidente de Universidad Católica conversó con el programa El Gerente de The Clinic y se refirió a la pesadilla que ha vivido el clásico rival: sorprendió con su mensaje hacia los azules.

Para el timonel de la UC, el fútbol nacional necesita que un equipo de la estirpe de Universidad de Chile tenga una casa a su nombre. Es que para él, no hay doble lectura: elevaría el nivel de la liga local.

“Somos los más grandes, pero no por eso vamos a caer en una soberbia: queremos aportar. Por ejemplo, queremos que otros clubes puedan modernizar su estadio y tener un estadio del nivel del Claro Arena”, comenzó señalando.

“Eso nos va a ayudar a todos. Ojalá que Colo Colo pueda renovar su estadio y ojalá, lo digo sin ningún ánimo de burla ni mucho menos, que la U tenga un estadio, porque sería un tremendo aporte al fútbol chileno”, agregó.

El presidente de Universidad Católica quiere un estadio propio para Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

La UC quiere un estadio para Universidad de Chile

En dicha línea, Juan Tagle aclaró cómo afecta a clubes como Universidad Católica el que los azules no tengan casa propia. Envió un recado por la programación de la fecha 29 de la Liga de Primera 2025.

“Claro, a los hinchas se nos acabaría este motivo de broma, pero sería un tremendo aporte que la U tenga su estadio, que no tenga que pelear por el Estadio Nacional”, reflexionó.

“Yo pienso que (en la fecha 29) deberíamos haber jugado en simultáneo con la U, porque ya estamos peleando una cosa muy importante, pero creo que la U recién va a poder jugar el martes por el estadio del Estadio Nacional”, cerró.

