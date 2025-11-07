A pesar de todos los inconvenientes que sacuden a la división de ascenso en Chile, este viernes se dio a conocer la programación de la Liguilla de la Primera B para buscar al segundo equipo que logre subir a la división de honor.

Los duelos de ida por los cuartos de final comenzarán el día martes 18 de noviembre, cuando Deportes Concepción reciba a Deportes Antofagasta en el Ester Roa Rebolledo. Ese mismo día, San Marcos de Arica viajará hasta la región del Maule para enfrentar a Rangers de Talca. Los partidos de vuelta entre aquellos elencos se disputarán el día 23 del mismo mes.

Eso sí, San Marcos se encuentra en una situación bastante complicada debido a que no presentó sus estados financieros. Por ello, el Órgano de Primera Instancia de la ANFP le quitó su licencia de clubes, razón por la que no podría competir en ninguna categoría el año entrante.

Santiago Wanderers, Cobreloa y Deportes Copiapó siguen esperando por su programación en la Liguilla de Ascenso de Primera B (Foto: Photosport)

Uno de los cruces no está aún definido. Santiago Wanderers espera rival ya que debe definirse qué pasará con la sanción a Santiago Morning que podría dejar a Cobreloa segundo en la tabla. Eso sí, de mantenerse todo tal cual, ‘Zorros’ y ‘ Caturros’ se verán las caras.

Cómo queda la programación de partidos de la Liguilla de Ascenso de Primera B

IDA

Martes 18 de noviembre 18:00, Deportes Concepción vs Deportes Antofagasta, Ester Roa Rebolldo.

20:30 Rangers vs San Marcos de Arica, Bicentenario Iván Azócar Bernales

Sin programación Santiago Wanderers vs Cobreloa o Copiapó

Vuelta

Domingo 23 de noviembre 12:00, Deportes Antofagasta vs Deportes Concepción, Calvo y Bascuñán.

12:00 San Marcos de Arica vs Rangers, Carlos Dittborn

Sin programación Cobreloa o Copiapó vs Santiago Wanderers

DATOS CLAVE

La Liguilla de Ascenso de la Primera B comenzará el martes 18 de noviembre con los duelos de ida de cuartos de final.

El martes 18 se enfrentarán Deportes Concepción vs Deportes Antofagasta y Rangers vs San Marcos de Arica.

San Marcos de Arica tiene la licencia de clubes de la ANFP quitada por no presentar sus estados financieros.