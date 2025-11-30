Deportes Iquique no tiene margen de error y este domingo enfrentará a Everton de Viña del Mar con la obligación de conseguir los tres puntos para seguir soñando con la salvación y no caer en las garras de la Primera B.

El conjunto iquiqueño llega con el agua hasta el cuello y solo hay un resultado que le permite respirar con tranquilidad: la victoria. En caso de ganar, Iquique seguirá vivo pase lo que pase en los encuentros entre Unión Española vs. O’Higgins y Unión La Calera vs. Deportes Limache.

Iquique va por la salvación. | Foto: Photosport

En caso de que Iquique logre una igualdad, quedará virtualmente descendido: solo podría alcanzar la línea de Deportes Limache si pierde sus dos compromisos, pero la diferencia de gol es de -9 vs. -26, lo que liquida a los nortinos.

Al tener 4 puntos de diferencia con Deportes Limache, está demás decir que una derrota hoy día ante Everton depositará a Deportes Iquique en la Primera B para la temporada 2026 que se avecina en poco tiempo.

Así las cosas, Deportes Iquique deberá poner lo que no puso en el resto de la temporada en estos dos partidos, lograr los 6 puntos y que se den otros resultados que permitan al cuadro celeste seguir en la división de honor del fútbol chileno.

Deportes Iquique enfrenta a Everton este domingo buscando 3 puntos vitales.

Iquique necesita la victoria para mantener esperanzas de salvación de la Primera B.