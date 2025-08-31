El Superclásico se desarrolló en completa calma dentro de la cancha en el Estadio Monumental. Fuera de él y una vez finalizado el partido tras el triunfo de Colo Colo sobre Universidad de Chile, la cosa fue diferente.

Javier Correa se vio envuelto en un confuso altercado con un hincha azul. El sujeto era invitado de Víctor Felipe Méndez, por ello estaba ahí. Eso sí, nada justifica su actuar ante el atacante albo.

Acto seguido, el delantero encaró al individuo, aunque gracias a la rápida acción de los presentes el hecho no pasó a mayores. Quien terminó afectado de forma prácticamente gratuita por este altercado fue el presidente de Azul Azul, Michael Clark.

Michael Clark revela fuerte entrevero con Javier Correa

De hecho, el propio presidente de los azules reconoció: “Al parecer había un familiar de Colo Colo, invitado por él, que es hincha de Universidad de Chile, y parece que tuvo algo con el jugador Correa”.

“De repente, Correa se da vuelta y me empieza a insultar, a decir unos garabatos. La verdad es que lo encuentro lamentable, no es la actitud (…) va en el sentido totalmente incorrecto”, complementó.

Michael Clark aseguró haber sido duramente insultado por Javier Correa (Foto: Photosport)

“Yo la verdad escuché unos garabatos muy feos y espero que cuando llegue a su casa lo piense y pida las disculpas del caso”, completó Clark.

Finalmente, fue Cooperativa Deportes quien reveló los insultos que Correa le habría lanzado al mandamás azul: “Hijo de puta… controla a tus hinchas que después les pegan y andan llorando. Hijo de pu…”, habría dicho Correa.