Colo Colo tuvo su gran alegría en un año para el olvido tras vencer a Universidad de Chile en el estadio Monumental. El Superclásico 198 fue para los albos 1-0 en el duelo más atractivo de la Fecha 22 de la Liga de Primera.

Pese a la tremenda alegría alba, uno que quedó bastante disconforme y le bajó las pulsaciones a los hinchas de Colo Colo fue el periodista deportivo Rodrigo Herrera, quien en conversación con Bolavip Chile, apuntó que el Cacique “logró una victoria pírrica que no sirve para nada”.

Rodrigo Herrera minimizó el triunfo de Colo Colo en el Superclásico (Captura).

En su argumento, el rostro televisivo señaló que el triunfo albo “dejó a la U sin campeonato, con una campaña notable de Coquimbo, pero aparte Colo Colo creo que lo buscó más, lo buscó mejor, la U no mejoró después de la expulsión”.

En esa línea, Herrera sostuvo que “la expulsión fue clave, la expulsión desequilibró el partido, y llegó un momento en que el cansancio, la falta de ideas, por más que hubo un intento de renovación, terminó cansando la U, y Colo Colo martilló y martilló”.

El periodista afirmó que la clave del triunfo fue el ingreso de “Aquino por los pases filtrados, pero el gol estaba cantado, si Colo Colo tuvo tres palos antes”.

“Al final esta es la única pequeña alegría del centenario, pero es muy poco para Colo Colo, pero la única pequeña alegría del centenario es haberle ganado la U jugando bien”, cerró.