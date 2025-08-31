Colo Colo venció a Universidad de Chile en el Superclásico 198 con solitario gol de Vicente Pizarro. Tras un peleado encuentro, los albos lograron salir con el puño en alto para descomprimir por un rato el mal año 2025 que han tenido.

Los primeros 45′ quedaron marcados por la expulsión de Franco Calderón. Los azules quedaron con 10 durante casi 70 minutos de partido, por lo que el “Cacique” aprovechó la ventaja numérica para quedarse con los tres puntos en su casa.

La alegría alba no se hizo esperar y, claramente, hinchas y jugadores comenzaron a festejar en el recinto colocolino. Pero pese a esta alegría, hubo dos sucesos que empañaron de cierta manera el triunfo del popular.

El confuso incidente de Javier Correa

Antes de ir al descanso, se reportó la muerte de un hincha de Colo Colo que cayó de una de las rejas del Estadio Monumental mientras intentaba pasarse de un sector a otro.

De momento no existe información oficial al respecto, pero de lo que sí hubo, fue del altercado entre Javier Correa y el que -aparentemente- sería un hincha que lo encara por alguna razón.

Tras esto, el delantero colocolino se lanzó rápidamente a encararlo, pero varios de los presentes en el lugar, incluyendo personal de prensa del cuadro albo, logró detener el altercado.

La persona con que Javier Correa tuvo su confuso altercado (Foto: captura TNT Sports)

Vale destacar que hasta ahora el jugador no se ha referido al suceso, así como tampoco existe mayor información por parte de alguien del club que aclare este confuso incidente.

Albos y azules pronto volverán a verse las caras

Colo Colo y Universidad de Chile ahora se medirán por la Supercopa pendiente desde hace meses. ¿Cuándo? el domingo 14 de septiembre a contar de las 15:00 horas en Santa Laura.