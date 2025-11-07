Universidad de Chile tiene que decidir el futuro de un campeón con Universidad de Concepción en Primera B. Luego de alzar el título y ascender a la categoría de honor, su préstamo concluyó y debe volver al Centro Deportivo Azul.

¿Retornará al elenco que lo formó? Por el momento, es un misterio: tendrá que sentarse a conversar con el elenco dueño de su pase y dirimir qué hará en 2026. Ese es el caso de Jeison Fuentealba.

En conversación con Sabes Deportes, el talentoso volante de 22 años fue consultado sobre el siguiente paso en su carrera y fue claro: aún no ha tomado una determinación.

“Ahora debo ver qué tengo que hacer, pero lo tomo con tranquilidad. Debo evaluar todo eso. Tengo contrato con la U y me toca volver“, comenzó señalando el ’10’ de la escuadra penquista.

Tras ello, sobre una eventual estadía en U. de Concepción, lanzó: “En realidad acá tenía contrato hasta final de temporada y eso ya terminó al salir campeones. El deseo está. Aquí me acogieron demasiado bien, me siento muy cómodo“.

Jeison Fuentealba debe volver a Universidad de Chile: terminó su préstamo en U. de Concepción. (Imagen: Photosport)

Debe volver a Universidad de Chile: el 2025 de Jeison Fuentealba

Durante esta temporada, el formado en la cantera azul disputó un total de 34 compromisos con la camiseta de Universidad de Concepción. Logró anotar seis goles y entregar una asistencia.

¿Volverá a Universidad de Chile? Deberá ser resuelto a la brevedad. Cabe consignar que no es el único jugador de dicho club que terminó su préstamo en el flamante monarca del ascenso: Renato Cordero vive la misma situación.

En resumen: