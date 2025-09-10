La Selección Chilena terminó anoche su participación en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial del 2026, cerrando todo con un empate sin goles con Uruguay y quedando en el último lugar.

La Roja vuelve a quedar fuera de su tercera Copa del Mundo al hilo, lo que profundiza la crisis del fútbol chileno.

Sobre aquello opinó este miércoles el defensa Sebastián Vegas de Colo Colo, quien ha sido seleccionado nacional pero no fue considerado para ninguno de los partidos de este último proceso, a excepción de un amistoso con Panamá en febrero.

En conferencia de prensa en el Estadio Monumental, el zaguero de 28 años comentó su percepción de lo que ha ocurrido con la Selección y lo que sucedió con los últimos entrenadores, donde exhibió lo que se comentaba de uno de ellos. Cabe recordar que en estas últimas Elimninatorias a Chile lo dirigieron tres técnicos: Eduardo Berizzo, Ricardo Gareca y ahora el interino Nicolás Córdova.

“Me parece que el tema a nivel selección es responsabilidad de todos, de los jugadores, de la gente que está en la organización, de las fuerzas básicas, de los cadetes, de la preparación de ellos, de nosotros, de todos. Del poco seguimiento que tienen a veces los jugadores de las fuerzas básicas hasta pasar a la selección mayor”, comenzó diciendo.

“El poco seguimiento que a veces se ha tenido a los mismo jugadores que están en el exterior. A mí me pasó también estar afuera y muchas veces tener contacto nulo con los seleccionadores o no verlo nunca, no ver nunca que haya visto un partido en el extranjero mío o de los que estuvimos en algún momento. Se repetía, no sé si la queja, pero es algo que se comentaba”, reveló Vegas.

Sebastián Vegas había sido titualar en la Selección Chilena en las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. (Foto: Marcelo Hernández/Photosport)

La crítica de Sebastián Vegas al fútbol chileno

Luego, el jugador que está a préstamo desde el Monterrey, criticó lo que pasa internamente con el fútbol chileno, la organización de los torneos y el bajo nivel.

“Después a nivel nacional me parece que es muy fácil suspender partidos y colocarlos en otro momento. Me parece que las canchas están en súper mal estado. Me parece que los horarios en que los partidos se juegan le quitan mucha dinámica el juego. Las canchas generalmente están secas, están en mal estado, los partidos se juegan a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde. A veces se juega entre semana, puede ir poco público, a veces el alto precio de las entradas también perjudica”, lanzó.

“Son muchas cosas que se vienen a la cabeza, sé que no es fácil tampoco, porque no es fácil de la noche a la mañana cambiar todo, pero me parece que tenemos muchas tareas por hacer. Los jugadores al final también tenemos la responsabilidad de subir nuestro nivel y la vez que nos toque competir a nivel internacional tratar de hacerlo mucho mejor de lo que al menos se hizo este año”, continuó.

Respecto a cómo mejorar la situación del balompié nacional, Vegas propuso algunos cambios sencillos para ir mejorando las expectativas.

“Si empezamos por mejorar las canchas, mejorar los horarios, empezar a invitar un poco más a la gente a que vuelva a asistir a los estadios, que estén un poco más llenos, y mejorar la seguridad que al final va a hacer que las familias se sientan tranquilas como para poder visitar un estadio, las cosas podrían mejorar bastante”, concluyó.